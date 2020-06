Am frühen Abend des 19. Juni landete - wohl erstmals in der Geschichte des Wiener Flughafens - eine Boeing 787 der kolumbianischen Fluggesellschaft Avianca in der österreichischen Hauptstadt - wir berichteten.

Nach einem Tag Aufenthalt verließ die Maschine mit der Kennung N782AV Österreich gestern wieder. Kurz nach 15:30 Uhr hob der Dreamliner von der Piste 29 mit Ziel Bogota ab

Fotoimpressionen:

(red)