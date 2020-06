Fotostrecke: Tupolev TU-154 der russischen Luftstreitkräfte auf dem Flughafen Wien gelandet

Einst war sie DAS Arbeitspferd der Fluglinien des Ostblocks, heute ist sie so gut wie vom Himmel verschwunden: die Tupolev TU-154. Eines der seltenen noch fliegenden Exemplare landete gestern Abend auf dem Flughafen Schwechat und brachte eine russische Verhandlungsdelegation nach Österreich. Russische und US-amerikanische Diplomaten treffen in der österreichischen Hauptstadt zu Gesprächen über eine atomare Abrüstung zusammen.

Die für den Flug nach Wien eingesetzte TU-154M verließ die Werkshallen von Tupolev 2010 und ist damit eine der letzten jemals gebauten TU-154. Sie trägt das Kennzeichen RA-85155. Der Dreistrahler setzte gegen 19:30 Uhr auf der Piste 29 des Wiener Flughafens auf und rollte anschließend zur Parkposition auf dem Alpha-Block.

Über die TU-154

Entwickelt in den 1960er Jahren als Mittelstreckenflugzeug, absolvierte die TU-154 ihren Erstflug am 3. Oktober 1968. Ab 1972 wurde sie an die Fluggesellschaften des ehemaligen Ostblocks ausgeliefert. Bis zum Produktionsende im Jahr 2013 wurden insgesamt 1026 Maschinen gebaut.

Im Jahr 1993 hatte Austrian Wings Gastautor Martin Dichler die Gelegenheit, im Cockpit einer TU-154 mitzufliegen. Hier finden Sie seine Reportage.

Fotoimpressionen:

Die Maschine im Endanflug auf Piste 29 - Foto: Matthias Laposa / Austrian Wings Media Crew

Foto: Tobias Bosina

Foto: Tobias Bosina

Foto: Tobias Bosina

Closeup des Hecks mit Leitwerk und aktivierter Schubumkehr

Kurz vor Erreichen der Parkposition - Foto: Andreas Ranner

Die US-Delegation kam mit dieser Gulfstream

(red)