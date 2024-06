Slowakische Regierungs Tu-154 kommt in Freizeitpark

Die slowakische Regierungsflugbereitschaft besaß zwei Tupolev Tu-154, die OM-BYO und die OM-BYR. Auf der "slowakischen Airpower", der SIAF im Jahr 2017, wurde die Tu-154 offiziell verabschiedet - Austrian Wings war damals natürlich vor Ort. Die OM-BYO (die in Sliac vorgeführt wurde) überstellte man rasch zum Luftfahrtmuseum nach Kaschau/Kosice, wo sie besichtigt werden kann.

Ihre Schwestermaschine, die OM-BYR, die 1998 von Russland an die Slowakei geliefert wurde, stand schon seit 2010 abgestellt auf dem Stefanik Airport der slowakischen Hauptstadt und war begehrtes Fotoobjekt für Luftfahrtenthusiasten. Doch eines Tages war sie verschwunden. Den Grund dafür kennt das Schweizer Portal "Aerotelegraph".

Der slowakische Unternehmer, Freizeitparkbesitzer sowie Helipad-Betreiber Cyril Fogas kaufte den Dreistrahler. Zerlegt in Einzelteile erfolgt der Transport in seinen Freizeitpark nach Liptau-Nikolaus (Liptovský Mikuláš) in der Zentralslowakei, wo der Jet künftig die Attraktion sein soll.

(red)