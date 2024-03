"Fly the Legend": Tu-134 Simulator in Budapest eröffnet in Kürze

Unternehmen wie Viennaflight und Co bieten realitätsnahes Fluggefühl in verschiedenen Simulatoren. Doch eines haben all diese Simulatoren gemeinsam: Sie simulieren moderne Verkehrsflugzeuge, wie den A320, die Boeing 787 oder die Boeing 737, etc ... Auch richtige Full Flight Simulatoren können (zu einem erheblich höheren Preis) von Luftfahrtfans für Flüge gemietet werden, doch auch hier ist die Auswahl der Muster begrenzt: Q400, E195, Airbus A320-Familie in Österreich oder 747-400, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 787, etc ... in Deutschland.

Wer dagegen ein historische Flugzeug in einem Simulator fliegen möchte, hat schlechte Karten. Boeing 727, Boeing 707 oder DC-8? Fehlanzeige. Nur in Schweden gibt es in Kürze wieder die Möglichkeit, in einem Caravelle-Simulator abzuheben.

Doch in Budapest, nur rund 3 Autostunden von Wien entfernt, gibt es demnächst ein Flugerlebnis der ganz besonderen Art. Der Aeropark direkt beim Flughafen Budapest hat ein originales Tupolev Tu-134 Cockpit mit Sichtsystem zu einem Simulator umgebaut.

Der zum Simulator umgebaute vordere Rumpfteil einer Tu-134 im Aeropark. Die Eröffnung findet am 15. März statt.

"Voraussichtlich am 15. März geht der Tu-134 Simulator in Betrieb", erklärte ein Vertreter des Aeroparks gegenüber Austrian Wings.

Terminbuchungen und Reservierungen sind über die Homepage des Aeroparks möglich. Laut Homepage (Stand 7. März 2024, alle Angaben ohne Gewähr) kostet eine halbe Stunde Flugzeit in der TU-134 umgerechnet etwa 41 Euro.

Übrigens stehen dort auch weitere Simulatoren zur Verfügung, etwa für den modernen Airbus A320 oder den russischen Kult-Helikopter Mil Mi-2.

