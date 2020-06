LaudaMotion-Belegschaft stimmt neuem KV zu, trotzdem Jobverluste

Laut einer auf Englisch verschickten Pressemitteilung des Ryanair-Labels LaudaMotion ist die mit A320 in LaudaMotion-Farben betriebene Ryanair-Basis in Wien damit gerettet - allerdings in verkleinerter Form. Jobs müssen abgebaut werden.

Ryanair will den Flugbetrieb in Wien mit ihrer Tochter LaudaMotion am 1. Juli mit zunächst drei Maschinen wieder aufnehmen. Allerdings werde die Basis deutlich verkleinert. Statt wie ursprünglich geplant mit 16 Maschinen, wird LaudaMotion nur zehn Flugzeuge im Sommer in Wien stationieren.

Dadurch komme es auch zu einen Personalabbau. Wie viele Piloten und Flugbegleiter ihre Jobs verlieren, teilte das Unternehmen nicht mit.

Unter dem Label LaudaMotion sollen Flüge nach Griechenland, Zypern, Italien, Spanien, Israel und Portugal ebenso angeboten werden, wie Strecken nach Dublin, London, Madrid, Mailand und Warschau.

(red)