Die Verhandlungen liefen bis spät in die Nacht.

"Nach langwierigen und schwierigen Verhandlungen konnte Mittwoch Nacht nun eine Lösung für den Kollektivvertrag der Fluglinie erzielt werden",“ so Manfred Handerek, Geschäftsführer der Berufsgruppe Luftfahrt in der WKÖ in einer APA-OTS-Aussendung.

LaudaMotion habe "erhebliche Nachbesserungen" geleistet. Details wurden bislang nicht genannt. Ein Statement der Gewerkschaft Vida ist angefordert.

(red)