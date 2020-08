Spektakuläre Notarzthubschrauberlandung in Brunn am Gebirge

In einem Supermarkt in Brunn am Gebirge war ein Mann zusammengebrochen. Zeugen alarmierten den Notruf, es bestand der Verdacht auf Kreislaufstillstand. Deshalb wurde neben einem in der nähe befindlichen Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes auch der Wiener ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 alarmiert.

Dessen Pilot landete den Helikopter vom Typ EC 135 nach wenigen Minuten Flugzeit punktgenau in einer Wiese neben dem von Autos überfüllten Parkplatz des Supermarktes. Zwei Polizeibeamte sicherten die Landezone ab.

"Anschließend versorgte unsere Crew den Patienten gemeinsam mit dem Team des Rettungsfahrzeuges", so ein ÖAMTC-Sprecher.

Der Betroffene konnte schließlich bodengebunden in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

