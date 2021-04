EVA AIR Cargo lanciert brandneue Fracht-Website

Die private taiwanesische Fluggesellschaft setzte bei dem Relaunch nicht nur auf neueste Technologien zur Websitegestaltung sondern berücksichtigte auch Vorschläge von Nutzer:innen. Unter anderem wurden Funktionen hinzugefügt, die die Suche nach Flugplänen, die Buchung von Sendungen und die Statusverfolgung auf allen Geräten noch bequemer machen.

EVA AIR und Evergreen Airline Services Corp. (EGAS) haben beide erst kürzlich die Zertifizierung des Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV Pharma) der International Air Transport Association (IATA) erhalten. Die Auswirkungen der COVID-19, darunter der Trend zur Arbeit von zu Hause aus, das veränderte Verbraucherverhalten und der boomende Online-Einkauf, haben große Geschäftsmöglichkeiten in der Luftfracht geschaffen. Die neue Website macht es den Kunden leichter, den Sendungsstatus und die Flugpläne zu überprüfen, während die Online-Buchungsfunktionen EVA AIR Cargo auf dem Luftfrachtmarkt wettbewerbsfähiger machen.

Die Nachfrage nach Luftpostsendungen ist mit dem erheblichen Wachstum der E-Commerce-Sendungen durch den Online-Shopping-Boom gestiegen. Die aktualisierte und verbesserte Website bietet auch eine spezielle kostenlose Login-Funktion für diejenigen, die sich über den Luftpoststatus informieren möchten. Durch Eingabe einer EVA AIR Cargo Air Waybill Nummer können Empfänger:innen und Spediteur:innen den aktuellen Sendungsstatus abrufen.

Ebenso hat EVA AIR die Flugplan-Abfrageseite verfeinert, damit Benutzer:innen Ankünfte und Abflüge für bestimmte Daten oder Wochen überprüfen können. Die Aktivierung von Flugnummern als Suchkriterium verbessert dabei die Flugplan-Suchfunktionen. Gleichzeitig optimiert EVA AIR kontinuierlich die Online-Buchungsfunktionen, um den Prozess effizienter zu gestalten und die Nutzung durch Cargo-Spediteur:innen zu erleichtern.

Die neue Cargo-Website von EVA AIR besticht durch ein geschwungenes Design; wellenförmige Kurven machen die Informationsblöcke anschaulicher. Zudem hat das Unternehmen helle Hintergrundfarben gewählt, um die Informationen leichter lesbar zu machen und die wichtigsten Funktionen und Nachrichten hervorzuheben. Schließlich wurden auch Google-Maps-Links hinzugefügt – damit finden Nutzer:innen die Büros von EVA AIR Cargo leichter.

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und eine der nur zehn Airlines weltweit mit den begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen. Reisende, die an der weltweiten Umfrage von SKYTRAX teilgenommen haben, wählten EVA AIR auch zur Nummer eins bei "Sauberste Flugzeugkabinen der Welt" und bei "Bestes Economy Class Airline Catering". TripAdvisor zeichnete sie im Vorjahr als Drittbeste unter den "Top 10 Fluggesellschaften der Welt" aus und verlieh ihr bei den jährlichen Travelers' Choice Awards für Fluggesellschaften Top-Plätze in vier weiteren Kategorien, während die Leser von „Travel + Leisure“ sie unter den Top-10 der internationalen Fluggesellschaften auf den vierten Platz wählten.

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit über 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

(red / BR)