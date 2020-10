AUA schickt erste 777 in die Wüste

Erst seit knapp zwei Jahren fliegt (oder besser gesagt flog) die letzte (von insgesamt sechs) von Austrian Airlines eingeflottete Boeing 777-200ER, die OE-LPF, für die rot-weiß-rote Traditionsairline. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fluggesellschaft im Jahr 2018 erhielt der Jet eine entsprechende Sonderlackierung. Bei der Ankunft der Maschine in Wien am 8. Mai 2018 war Austrian Wings mit einem Foto- und Kamerateam vor Ort - hier geht's zu unserer damaligen Reportage.

Doch in den kommenden Tagen soll die "Papa Fox" von Wien aus auf den "Flugzeugparkplatz" Mojave in den USA überstellt und dort eingemottet werden. Der Grund: Die AUA hat auf absehbare Zeit keinen Bedarf an der Maschine. Ob der Jet jemals wieder in den Dienst der AUA zurückkehren wird, ist völlig offen.

Die AUA selbst hat sich bis dato nicht dazu geäußert. Ein zeitnahes Statement wurde von der Pressestelle allerdings zugesagt.

(red)