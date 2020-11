AUA nahm Abschied von Berlin Tegel

Der rot-weiß-rote Flagcarrier führte am Samstagabend den letzten Flug der Firmengeschichte von/nach Berlin Tegel durch.

++ Hier geht's zur Fotoreportage "Das war Berlin Tegel" ++

Berlin und Austrian Airlines - die Stadt und die rot-weiß-rote Traditionsfluggesellschaft sind seit Jahrzehnten auf dem Luftweg miteinander verbunden. Zu Zeiten des Kalten Krieges, als Deutschland in die BRD und die DDR geteilt waren, wurde der Flughafen Schönefeld (Ost-Berlin, DDR, heute Schönefeld in den neue eröffneten BER integriert) angesteuert. Von 1990 an bis heute bediente die AUA den Flughafen Flughafen Tegel, parallel bis 1991 auch weiter Schönefeld.

Ein Bild, das es so nie wieder geben wird ...

Mit der Schließung des historischen Flughafens Tegel am gestrigen Sonntag endete diese Verbindung für. Genauer gesagt fand der letzte AUA-Flug zwischen Wien und Berlin Tegel bereits am 7. November statt.

Flug OS 235 startete um 17:25 von Wien Schwechat und erreichte Berlin Tegel um 18:17 Uhr. Der Rückflug verließ Tegel um 19:32 Uhr und erreichte die österreichische Bundeshauptstadt um 20:29 Uhr. Durchgeführt wurde diese historische Rotation vom Embraer E195 mit der Kennung OE-LWQ

(red)