Traurig: Boeing 707 von Berlin Tegel landet in der Schrottpresse

Versteckt und für die Öffentlichkeit unzugänglich steht auf dem Flughafen Berlin Tegel eine Boeing 707 in Lufthansa-Farben. Jetzt wandert der Jet in die Schrottpresse.

Seit 1986 steht auf dem Gelände des Flughafens Tegel eine Boeing 707-458 in Lufthansa-Farben. Allein, der Jet flog nie für die deutsche Fluggesellschaft. Der Vierstrahler wurde im Jahr 1961 an die israelische Fluggesellschaft EL AL ausgeliefert und war 1970 in einen spektakulären Entführungsversuch verwickelt. Zusammen mit dem Südamerikaner Patrick Argüello versuchte die palästinensische Terroristin Leila Chaled den Flug LY 219 von Amsterdam nach New York City in ihre Gewalt zu bringen. Als die Terroristen gegen die Cockpittüre hämmerten, leitete der Kapitän einen Sturzflug ein. Nach dem Abfangen stürmte ein im Cockpit mitfliegender Flugsicherheitsbegleiter in die Kabine und erschoss Argüello, dessen Komplizin wurde verletzt - die Entführung war vereitelt.

Nach der Ausflottung bei El AL wurde der Jet mit der Kennung 4X-ATB an Boeing retourniert. Der US-amerikanische Flugzeughersteller wiederum schenkte Lufthansa den ausrangierten Jet anlässlich der 200sten Lufthansa-Bestellung bei Boeing im Jahr 1986. Da während der deutschen Teilung keine deutschen Flugzeuge und Piloten nach Tegel fliegen durften, erhielt der Jet kurzfristig eine US-amerikanische Kennung und wurde von einer amerikanischen Crew nach Berlin überstellt.

Bilder aus besseren Tagen: Diese beiden Fotos von Ralf Winter zeigen den Jet in den Jahren 1989 und 1992 - heute ist der elegante Vierstrahler nur noch ein verwittertes und verrostetes Wrack, das niemand haben will

Lackiert in den alten Lufthansa-Farben und mit dem fiktiven Kennzeichen D-ABOC versehen (als Erinnerung an die "echte" D-ABOC, die 1960 von Willy Brandt auf den Namen "Berlin" getauft worden war), stand der eleganten Vierstrahler seither ziemlich ungeliebt im Freien, wo er Wind und Wetter ausgesetzt war. Lufthansa ließ die 707 verkommen und schenkte sie schließlich an das Deutsche Technikmuseum Berlin weiter, der Lufthansa-Schriftzug wurde 2006 übermalt. Beim Technikmuseum Berlin hat(te) man allerdings nie wirklich Verwendung dafür, wie auch am völlig desolaten Zustand der Maschine ersichtlich ist. Gegenüber deutschen Medien erklärte ein Vertreter des Museums, dass die Boeing im Laufe des kommenden Jahres verschrottet werden soll.

Wie Austrian Wings aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, soll das Museum allerdings Interesse am Erhalt der Innenausstattung der 707 haben.

Die elegante 707 revolutionierte in den 1960er Jahren den Langstreckenflugverkehr, hier eine Aufnahme von 1987 - Foto: Dirk Grothe

Foto: Dirk Grothe

Zwischen dieser Aufnahme und dem Titelbild liegen 30 Jahre - Foto: Dirk Grothe

Austrian Wings dankt Ralf Winter und Dirk Grothe für das zur Verfügung gestellt Fotomaterial.

