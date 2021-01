Fotostrecke: Cargolux mit "Masken-Jumbo" in Wien

An diesem Tag setzte Cargolux nämlich auf der Rotation Baku - Wien - Luxemburg eine Boeing 747-8F in Sonderlackierung ein. Der Flug wurde von der LX-VCF durchgeführt, die einen "Mundschutz" über der Nase sowie den Schriftzug "NOT WITHOUT MY MASK" auf dem Rumpf trägt.

Nach eigenen Angaben unterstreicht Cargolux damit ihr Bekenntnis zum Engagement in der Bekämpfung der weltweiten Covid-19-Pandemie, der weltweit bereits mehr als zwei Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind und die auch in Österreich nach Meinung etlicher Mediziner ohne Lockdowns zum Zusammenbruch des Gesundheitssystems geführt hätte.

