Fotostrecke: "Masken"-Jumbo von Cargolux auf dem Flughafen Wien

Das Tragen von Masken ist (auch wenn es einzelne Corona-Schwurbler nach wie vor anzweifeln) gemäß unzähligen wissenschaftlichen Untersuchungen neben der Schutzimpfung eine wirkungsvolle Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die luxemburgische Fluggesellschaft Cargolux hat deshalb bereits im August des Vorjahres eine ihrer Boeing 747-8F mit einer "Not without my Mask"-Sonderlackierung versehen.

Am gestrigen Sonntag war die Maschine mit der Kennung LX-VCF sehr zur Freude der heimischen Spotter wieder einmal auf dem Flughafen Wien zu Gast.

Fotoimpressionen

(red)