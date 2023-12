Fotostrecke: Die letzten ihrer Art - die Boeing 747 am Flughafen Wien

Über viele Jahrzehnte flogen zahlreiche Fluggesellschaften im Linienbetrieb regulär Passagiere mit der Boeing 747 nach Wien: Pan Am, ohne die es die 747 gar nicht gegeben hätte (sogar die "Clipper Maid of the Seas", die beim Terroranschlag von Lockerbie verloren ging, war in Wien zu Besuch), South African Airways, China Airlines, Qantas, Iraqi Airways, Iran Air oder Garuda Indonesia waren regelmäßig am VIE zu Gast - um nur einige zu nennen. Dazu kamen zahlreiche Frachtverbindungen, die mit 747 bedient wurden.

Doch in den letzten Jahren verschwand die 747 schleichend aus den Flotten der großen Airlines. Der Vierstrahler wurde durch wesentlich wirtschaftlichere Zweistrahler, etwa durch die Boeing 777-300ER, den Airbus A330 oder den Airbus A350, ersetzt. Den letzten regulären Passagierflug mit einer Boeing 747 nach Wien führte die taiwanesische China Airlines vor rund 7 Jahren durch - wir berichteten damals.

Seit dieser Zeit war die 747 ausschließlich als Frachter auf dem Flughafen Wien vertreten, doch auch auf diesen Kursen wurden der elegante Vierstrahler, der seit Jahrzehnten als "Königin des Himmels" gilt, immer öfter durch die Boeing 777F ersetzt.

Aktuell kommen nur noch 3 bis 4 Gesellschaften - allesamt im Frachtbetrieb - mit dem Jumbo nach Wien. Es sind dies:

Korean Air Cargo (Boeing 747-8F)

Asiana Cargo (Boeing 747-400F)

Silkway West Airlines (Boeing 747-400F, Boeing 747-8F)

Cargolux (Boeing 747-400F, Boeing 747-8F)

Zwar wird zumindest die 747-8F als Frachter noch einige Jahrzehnte am Himmel zu sehen sein, wie lange Airlines mit dem Jumbo allerdings ihre Frachtkurse nach Wien fliegen, ist unklar. Daher sollten Fans der "Königin der Lüfte" sich keine Gelegenheit entgehen lassen, die vierstrahlige Schönheit in Wien zu bewundern und ggf. zu fotografieren.

Fotoimpressionen von Frachtairlines, die Wien derzeit noch mit 747 ansteuern

747-8F von Korean Air Cargo am VIE.

Eine 747-8F am Kilo-Block.

747-8F von Korean Air Cargo auf dem Weg zur Piste 16 für den Start.

Direkt als Frachter gebaute 747-8 (Bild) und 747-400 haben ein kurzes Oberdeck mit 3 Fenstern - fast wie die ersten 747-100, die ebenfalls regulär über 3 Fenster im Oberdeck verfügten.

Mit 76,3 Metern Länge ist die 747-8 die größte 747-Version, die je gebaut wurde.

Bei dieser 747-400F von Asiana Cargo handelt es sich um eine frühere Passagiermaschine, wie am langen Oberdeck erkennbar ist. Die Öffnungen der Fenster wurden großteils mit Metallblenden verschlossen.

747-400F von Asiana nach dem Abheben auf der Piste 29.

Die Silhouette der 747 ist einzigartig ...

747-400F von Asiana Cargo bei Nacht auf dem Kilo-Block.

747-8F von Cargolux in Sonderlackierung.

747-8 von Cargolux bei schönstem Sommerwetter auf dem Kilo-Block am VIE.

747-8F in Standard-Lackierung beim Start auf der 29.

Silkway West Boeing 747-400F auf dem Flughafen Wien.

(red)