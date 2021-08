EVA AIR bietet neuen automatisierten Online-Check-in-Service

EVA AIR arbeitet kontinuierlich daran, die Qualität und den Komfort des Bodenservice weiter zu verbessern, insbesondere angesichts der Herausforderungen, die durch COVID-19 entstehen. Ab sofort bietet die private taiwanesische Fluggesellschaft den "Automated Check-in" an, einen neuen Online-Service für Passagiere auf internationalen Flügen von EVA AIR und UNI AIR.

Der neue Service ist verfügbar, sobald Passagiere ihre Reservierung vorgenommen und ihr Ticket bezahlt haben. Das System checkt sie automatisch für jeden EVA AIR- und UNI AIR-Flug auf ihrer Reiseroute ein. Dieser neue Service ist unter www.evaair.com oder über die EVA Mobile APP verfügbar.

In den letzten Jahren hat EVA AIR die manchmal zeitaufwändigen Schalterdienste am Flughafen nach und nach in papierlose digitale Funktionen umgewandelt, auf die ihre Fluggäste bequem zugreifen können. Darüber hinaus bieten die papierlosen Funktionen den zusätzlichen Vorteil, dass sie den Kohlendioxidausstoß und die Umweltbelastung verringern. Solange die COVID-19-Einschränkungen andauern, erhöhen diese Dienste auch die Sicherheit der Passagiere und des Bodenpersonals der Fluggesellschaften, indem sie direkte Kontakte minimieren.

EVA AIR und UNI Air versenden 48 Stunden vor dem geplanten Abflug Benachrichtigungslinks für den automatischen Check-in. Dadurch können internationale Fluggäste die kürzlich eingeführten Formulare zur Gesundheitserklärung für Flüge ausfüllen und ihre elektronische Bordkarten erhalten. Die Passagiere müssen lediglich ihre persönlichen Daten eingeben, um den Vorgang abzuschließen. Die Fluggäste können auch ihren Sitzplatz wechseln, wenn ein anderer, von ihnen bevorzugter Platz verfügbar ist. Wer mit Kleinkindern oder in Gruppen reist oder besondere Dienstleistungen benötigt, muss weiterhin am Flughafenschalter einchecken.

EVA AIR arbeitet mit Affinidi und AOKpass zusammen, um deren Verifizierungsprogramme zu testen, während sie andere führende Entwickler im Hinblick auf die Einführung allgemein akzeptierter elektronischer Gesundheitspässe evaluiert. EVA AIR wird auch in Zukunft nach innovativen Technologien suchen, um den Fluggästen immer individuellere Dienstleistungen,

sicherere Reiseerlebnisse und einfachere Abläufe zu bieten - von der Flugbuchung über den Abflug am Flughafen bis zur Gepäckausgabe und Ankunft.

(red / BR)