EVA AIR in den SKYTRAX "World's Top 10 Airlines" auf Platz 7

Aufgrund der weltweiten Auswirkungen von COVID-19 ging die Zahl der internationalen Flüge und Passagiere drastisch zurück, was SKYTRAX dazu veranlasste, seine jährlichen World Airline Awards im Jahr 2020 auszusetzen. In diesem Jahr führte SKYTRAX seine jährliche Airline-Umfrage online durch und verlängerte die Verfügbarkeit des Fragebogens von September 2019 bis Juli 2021. Reisende waren eingeladen, ihre Airline-Erfahrungen über einen Zeitraum von 18 Monaten zu bewerten. Während der gesamten Pandemie hat EVA AIR hart daran gearbeitet, die Basisdienste zu den meisten ihrer wichtigsten Ziele aufrechtzuerhalten, und passte den Boden- und Flugbetrieb an, um COVID-19-Präventionsmaßnahmen mit dem für EVA AIR typischen hochwertigen Service in Einklang zu bringen.

"Wir sind dankbar für all die Unterstützung, die wir von unseren Passagieren aus aller Welt erhalten", sagte EVA AIR-Präsident Clay Sun. "Auch wenn COVID-19 die Art und Weise, wie Menschen reisen, verändert hat, haben wir nicht aufgehört, neue und bessere Wege zu finden und zu entwickeln, um unseren Passagieren das sicherste, komfortabelste und angenehmste Flugerlebnis zu bieten. Mit hochmodernen Diensten bieten wir ein passagierfreundliches, papier- und kontaktloses Reisen. Unsere COVID-19-Präventionsmaßnahmen gehören bereits zu den besten der Welt, für die wir auch schon ausgezeichnet wurden. Jede Anerkennung bestärkt und ermutigt die harte Arbeit aller bei EVA AIR."

Zusätzlich zu den zahlreichen SKYTRAX-Auszeichnungen, die EVA AIR erhalten hat, wurde die Airline von den Lesern und Leserinnen des internationalen „Travel+Leisure“-Magazins geehrt, indem sie EVA AIR auf Platz 3 der "World's Best International Airlines" wählten. AirlineRatings.com wählte EVA AIR auf Platz 9 der "World's Top-20 Airlines", auf Platz 6 der "World's Safest Airlines for 2021" und unter die "World's Top-20 COVID-19 Compliant Airlines".

SKYTRAX ist eine internationale Bewertungsorganisation für den Luftverkehr, die nach eigenen Angaben Fluggesellschaften und Flughäfen auf der ganzen Welt bei der Qualitätsverbesserung berät und die besten Airlines der Welt durch die Analyse globaler Umfragen zur Passagierzufriedenheit auszeichnet. Mehr als 13 Millionen Reisende in über 100 Ländern haben die Fragebögen ausgefüllt und mehr als 350 Fluggesellschaften in rund 70 Servicekategorien - vom Flughafen über Maßnahmen zur Verhinderung von Epidemien bis zum Bordservice - bewertet. https://skytraxratings.com/

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und eine der nur zehn Airlines weltweit mit den begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen. TripAdvisor zeichnete sie als drittbeste unter den "Top 10 Fluggesellschaften der Welt" aus und verlieh ihr bei den jährlichen Travelers' Choice Awards für Fluggesellschaften Top-Plätze in vier weiteren Kategorien, während die Leser und Leserinnen von „Travel + Leisure“ sie erst kürzlich unter den Top-10 der internationalen Fluggesellschaften auf den dritten Platz wählten. Zudem rangiert EVA AIR auch bei AirlineRatings.com in der Liste der besten internationalen Airlines (Best of the Best").

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit über 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

