EVA AIR erhielt „SafeTravels"-Siegel des WTTC

Das WTTC arbeitet mit Gesundheitsexpert*innen und anderen Branchenverbänden zusammen und legt gemeinsame Standards fest, die dazu beitragen sollen, Mitarbeiter*innen und Reisende zu schützen - für den Weg zurück in die „neue" Normalität. Das SafeTravels-Siegel ermöglicht es Reisenden, Reiseziele und Unternehmen weltweit zu finden, die diese standardisierten globalen Gesundheits- und Hygieneprotokolle übernommen haben. Bereits mehr als 250 Reiseziele auf der ganzen Welt haben diese Kennzeichnung erhalten, darunter bereits im Februar 2021 die Stadt Taipeh.

EVA AIR hält die strengen COVID-19-Präventionsstandards ein und erweitert bzw. verbessert kontinuierlich die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Das Unternehmen hat mit der Einführung der biometrischen Identifikation begonnen, um den Passagieren ein kontaktloses Boarding zu ermöglichen. Außerdem arbeitet EVA AIR mit Partner*innen aus der Luftfahrtindustrie an der Implementierung einer zuverlässigen digitalen Plattform zur Verifizierung der PCR-Testergebnisse und der Aufzeichnungen über die Impfungen der Passagiere. Die Bemühungen von EVA AIR wurden nicht nur durch das SafeTravels-Siegel des WTTC gewürdigt, sondern auch durch die "Seven Star Certification for COVID-19 Epidemic Prevention" von AirlineRatings und die Aufnahme in die "World's Top Twenty COVID-19 Compliant Airlines". Sie ist die einzige Fluggesellschaft in Taiwan, die diese Auszeichnungen erhalten hat. EVA AIR arbeitet weiterhin an einem sicheren Neustart für Geschäfts- und Urlaubsreisen nach der Pandemie und ist bestrebt, ihren Passagieren den sichersten und zuverlässigsten Service zu bieten, wird in einer Aussendung betont.

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013. EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit über 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

(red / BR)