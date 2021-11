EVA AIR feierte 30-Jahr-Jubiläum in Wien

Am 11. November 1991 hob eine Boeing 767-300ER der EVA AIR von Taipeh ab und flog das erste Mal via Bangkok nach Wien – die erste europäische und die erste Langstrecken-Destination im Netzwerk der damals jungen Airline. Seit diesem Erstflug bedient die private taiwanesische Fluggesellschaft die Strecke Taipeh – Wien und v.v. ohne Unterbrechung, derzeit mit drei wöchentlichen, erfreulich gut gebuchten Frachtflügen. Austrian Wings gratuliert EVA AIR recht herzlich zum Geburtstag!

Gestern Nachmittag luden EVA AIR General Manager Österreich und CEE Edward Ho und sein Team in den Office Park 4 des Vienna International Airport, um mit Wegbegleitern aus der Branche das Jubiläum zu feiern und vor allem für 30 Jahre wertvolle Unterstützung und erfolgreiche Zusammenarbeit zu danken. Unter den rund 100 Gästen waren u.a. die Vorstände der Flughafen Wien AG, Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner und die taiwanesische Botschafterin Katharine Chang.

Edward Ho und Julian Jäger - Foto: Martin Dichler

Edward Ho, EVA AIR General Manager Österreich und CEE zeigt sich anlässlich des Jubiläums zufrieden: „Ich freue mich sehr, dass EVA AIR seit drei Jahrzehnten – trotz turbulenter Zeiten für die gesamte Branche - eine beständige Brücke zwischen Taipeh und Wien ist. Das haben wir der Loyalität und Unterstützung unseres Teams in Wien und unseren langjährigen Partnern und Partnerinnen aus den Bereichen Tourismus, Cargo und Aviation zu verdanken. Besonderer Dank geht vor allem an den Flughafen Wien, der uns seit dem Erstflug im November 1991 begleitet und mit dem wir gewachsen sind.“

Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG: „EVA AIR verbindet seit 30 Jahren die Tourismusmärkte Österreich und Asien und für beide Regionen ist die Verbindung von großer Bedeutung. Noch ist die Luftfahrt von der Corona-Pandemie beeinträchtigt, aber wir freuen uns, dass EVA AIR die Verbindung wieder aufnehmen will und bald wieder an ihre hervorragende Passagierentwicklung von vor Corona anknüpfen kann. Ich möchte mich besonders bei Edward Ho bedanken, der seit 10 Jahren EVA AIR in Wien repräsentiert, und darüber hinaus bei seinem gesamten Team für jahrelange und hervorragende Zusammenarbeit. Der Flughafen Wien gratuliert herzlich zum Jubiläum!“

Foto: Martin Dichler

Den Rahmen der 30-Jahre-Feier bildeten zwei musikalische Auftritte – zu einem von den Wiener Sängerknaben, die unter der Leitung von Dirigent Jimmy Chiang u.a. Stücke von Joseph Haydn und Franz Schubert sowie Lieder aus Japan und Indien vortrugen, und von Álvaro Collao León, einem der vielseitigsten Saxophonspieler der Gegenwart. Eine große Geburtstagstorte fehlte ebenso wenig wie eine Jubiläumstombola, bei der sich diesmal drei Gewinner über je zwei EVA AIR-Economy Class Flüge von Wien nach Asien freuen durften: Roman Staffa, IC Cargo GmbH, Michael Mottl, Head of Customs and Documentation, Flughafen Wien AG und Robert Koning, Ground Engineer, KLM.

Professor Gerald Wirth mit Edward Ho - Foto: EVA AIR

Der größte Geburtstagswunsch für General Manager Ho und sein Team in Wien steht auch fest: „Wir hoffen, ab Jänner 2022 unsere Passagierflüge zwischen Taipeh und Wien aufnehmen zu können. Wien und der Flughafen Wien sind und bleiben der wichtigste europäische Hub für EVA AIR in Europa!“

Foto: EVA AIR

Die Wiener Sängerknaben - Foto: Lukas Beck

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und eine der nur elf Airlines weltweit mit den begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen. TripAdvisor zeichnete sie als drittbeste unter den "Top 10 Fluggesellschaften der Welt" aus und verlieh ihr bei den jährlichen Travelers' Choice Awards für Fluggesellschaften Top-Plätze in vier weiteren Kategorien, während die Leser und Leserinnen von „Travel + Leisure“ sie erst kürzlich unter den Top-10 der internationalen Fluggesellschaften auf den dritten Platz wählten. Zudem rangiert EVA AIR auch bei AirlineRatings.com in der Liste der besten internationalen Airlines (Best of the Best") und gilt seit vielen Jahren als eine der sichersten Fluggesellschaften der Welt.

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit fast 90 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

(red / BR)