Der erste Tag der SIAF 2022 in Malatzka / Malacky Kuchyna war trotz durchwachsenen Wetters ausgesprochen gut besucht.

Einer der Höhepunkte war der zweimalige Auftritt der MiG 29 der slowakischen Luftwaffe (Vzdušné sily Slovenskej republiky). Den Auftakt machten zwei Maschinen, die zur Eröffnungszeremonie in Formation mit einer C-27 Spartan in der Luft zu bestaunen waren. Gegen 16:45 gab es dann noch ein Display von vier MiG 29 in Formation.

Die letzte Gelegenheit, einen öffentlichen Auftritt der slowakischen MiG 29 mitverfolgen zu können, ist morgen. Laut aktuellem Programm (Stand 27. August 2022, 19:15 Uhr) ist um 13:45 ein weiteres MiG 29 Display geplant.

Mit Monatsende stellt die Slowakei - wie berichtet - ihre elf MiG 29 (zehn Einsitzer, ein Doppelsitzer) offiziell außer Dienst, um die Flugzeuge den ukrainischen Heimatschützern zur Verfügung zu stellen, die seit einem halben Jahr im heroischen Abwehrkampf gegen die Kriegsverbrecherarmee des russischen Diktators Wladimir Putin stehen.

Bis die von der Slowakei bestellten US-amerikanischen F-16 als Ersatz für die MiG 29 eintreffen, werden Polen und die Tschechische Republik den Luftraum der Slowakei schützen.

