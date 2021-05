Vor 30 Jahren: Der Absturz der Lauda Air Boeing über Thailand

223 Todesopfer forderte der Absturz der Lauda Air Boeing "Mozart" in Thailand am 26. Mai. Ursachen waren ein Konstruktionsfehler, Schlampereien bei der Wartung durch Lauda Air und ein offensichtliches Ignorieren der Behörden, die laut Aussage eines leitenden Lauda Air Technikers schon vor dem Absturz von den Zuständen bei Lauda Air wussten. Unterstützung für die Angehörigen gab es von Lauda Air übrigens so gut wie keine, wie Betroffene immer wieder auch öffentlich kritisierten.

Juristisch ist der Fall verjährt beziehungsweise durch den Tod von Niki Lauda vor rund zwei Jahren ohnedies abgeschlossen. Trotzdem sind nach wie vor etliche Fragen offen, auf die trauernde Angehörige gerne Antworten hätten, die sie aber wohl nie bekommen werden.

(red)