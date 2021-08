Bundeswehr A400M nach Kabul gestartet

Um 06:30 Uhr hob der erste A400M der deutschen Luftwaffe mit Ziel Kabul ab. An Bord befinden sich Feldjäger, Sanitäter und Fallschirmjäger der Bundeswehr. Mit der Maschine sollen 100 noch in Afghanistan befindliche deutsche Staatsbürger von Kabul in die usbekische Hauptstadt Taschkent ausgeflogen werden, damit sie nicht den radikalen Islamisten der Taliban in die Hände fallen. Bereits jetzt geht es nach Agenturmeldungen am Flughafen Kabul chaotisch zu: Das US-Militär sichert das Areal, immer wieder seien Schüsse zu hören.

Weitere Evakuierungsflüge durch die Bundeswehr seien möglich, ist aus deutschen Quellen zu vernehmen.

Der Flughafen Kabul ist mittlerweile für den zivilen Flugverkehr gesperrt.

(red)