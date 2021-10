EVA AIR auch bei Condé Nast Traveler-Leser und -Leserinnen in den Top 10 der besten Fluggesellschaften

Einmal mehr wurde EVA AIR von Lesern und Leserinnen eines Reisemagazins in die Top 10 der besten Fluggesellschaften gewählt. Die private taiwanesische Airline erhielt bei den Condé Nast Traveler's 2021 Readers' Choice Awards Platz sieben der besten Airlines der Welt. Das ist das erste Mal, dass die Leserschaft dieser Publikation EVA AIR ausgezeichnet hat. Die Auszeichnung folgt auf die kürzlich veröffentlichten Bewertungen von Reisenden in den jährlichen Umfragen von SKYTRAX und „Travel+Leisure“.

Die Ergebnisse des Readers Choice Award sind auf der Website von Condé Nast Traveler abrufbar: https://www.cntraveler.com/inspiration/readers-choice-awards

Condé Nast Traveler ist ein internationales Luxus- und Lifestyle-Reisemagazin. An der jährlichen Umfrage zur Ermittlung der weltweit besten Hotels, Resorts, Städte, Länder, Inseln, Spas, Villen, Touren, Züge, Mietwagen, Gepäckstücke, Fluggesellschaften, Flughäfen, Touren und Kreuzfahrten nahmen zwischen dem 1. April und dem 31. Mai 2021 mehr als 800.000 Leser und Leserinnen teil, die ihre Reiseerfahrungen rund um den Globus bewerteten.

"Wir vermissen es, unsere Passagiere zu ihren Lieblingszielen und Traumzielen zu fliegen, genauso wie sie es vermissen, mit uns zu fliegen," sagte EVA AIR-Präsident Clay Sun. "Wir freuen uns auf den Tag, an dem COVID-19 den weltweiten Reiseverkehr nicht mehr beeinträchtigt und wir wieder unseren vollen Flugplan mit all den Dienstleistungen und Annehmlichkeiten anbieten können, für die wir bekannt sind. In der Zwischenzeit setzen wir neue Technologien ein, die das Wohlbefinden der Passagiere verbessern, und arbeiten an automatisierten, papierlosen Dienstleistungen mit minimalen persönlichen Kontakten bei Ticketausstellung, Check-in, Gepäckabgabe, Abflug und Gepäckausgabe. Ohne das engagierte, hart arbeitende EVA AIR-Team könnten wir die Wertschätzung und Anerkennung der Passagiere nicht gewinnen."

EVA AIR wurde vor kurzem auf Platz 7 der SKYTRAX World's Top 10 Airlines gewählt. Die Airline sicherte sich weitere Plätze in den SKYTRAX Top 10 für die beste Bordverpflegung in der Economy Class, die beste Business Class, die beste Kabinensauberkeit, den besten Flughafenservice der Welt und vieles mehr. Die Leser und Leserinnen von „Travel+Leisure“ wählten EVA AIR auf Platz 3 der "World's Best International Airlines". Auf AirlineRatings.com rangiert EVA AIR weltweit auf Platz 9 der 20 besten Fluggesellschaften, auf Platz 6 der sichersten Fluggesellschaften 2021 und unter den 20 besten COVID-19-konformen Airlines.

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und eine der nur elf Airlines weltweit mit den begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen. TripAdvisor zeichnete sie als drittbeste unter den "Top 10 Fluggesellschaften der Welt" aus und verlieh ihr bei den jährlichen Travelers' Choice Awards für Fluggesellschaften Top-Plätze in vier weiteren Kategorien, während die Leser und Leserinnen von „Travel + Leisure“ sie erst kürzlich unter den Top-10 der internationalen Fluggesellschaften auf den dritten Platz wählten. Zudem rangiert EVA AIR auch bei AirlineRatings.com in der Liste der besten internationalen Airlines (Best of the Best").

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit über 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

(red / BR)