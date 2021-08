T-28 Trojan Absturz: Hinweise auf möglichen Pilotenfehler

Der Absturz der T-28 Trojan der Flying Bulls in Tschechien am 20. Juni dieses Jahres ist womöglich auf menschliches Versagen zurückführen. Darauf lässt eine erste Zusammenfassung der tschechischen Unfallermittler schließen.

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte: Die T-28B Trojan der Flying Bulls befand sich gemeinsam mit mehreren anderen Flugzeugen auf dem Rückflug von einer Flugschau in Polen, als die T-28B in ein Waldstück stürzte. Der Pilot, Rainer Steinberger, kam dabei ums Leben, der mitfliegende Fotograf Miro M. erlitt schwerste Verletzungen. Mittlerweile konnte er in seine slowenische Heimat überstellt werden und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Der tschechische Luftfahrtexperte Pavel Krejčí hatte kurz nach dem Unglück von einem Triebwerksproblem und einer missglückten Notlandung gesprochen, wir berichteten.

Doch jetzt veröffentlichte die tschechische Flugunfalluntersuchungskommission "Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod", kurz ÚZPLN, eine Zusammenfassung von Flugunfällen im ersten Halbjahr 2021. Darin sind auch die bisher bekannten Fakten zum Absturz der T-28B Trojan der Flying Bulls bei Jickovice okr. Písek angeführt.

"Při přeletu v blízkosti obce Jickovice pilot T-28B Trojan dle výpovědi svědků zahájil akrobatický manévr sudový výkrut ve výšce cca 60 m AGL."

Zitat aus dem Bericht der ÚZPLN

Absturz nach Rolle

Demnach habe der Pilot in niedriger Höhe in der Formation hinter der B-25 verschiedene Manöver geflogen, die von der B-25 aus gefilmt worden seien. Laut Augenzeugen sei schließlich in nur etwa 60 Metern über dem Grund ein Kunstflugmanöver (Faßrolle) eingeleitet worden. Unmittelbar darauf kam es zum Absturz.

Dieses Szenario würde auch zur Schilderung von Personen passen, die in Tschechien an der Absturzstelle waren. Diese Zeugen berichteten in tschechischen Fliegerkreisen, dass die Maschine mit hoher Geschwindigkeit und kinetischer Energie aufgeschlagen sein müsse. Bei einer Notlandung infolge von Motorproblemen oder Triebwerksausfall dagegen wäre die Geschwindigkeit im kontrollierten Flug deutlich geringer gewesen.

Ein endgültiger Abschlussbericht der tschechischen Behörden wird voraussichtlich für 2022 erwartet.

(red)