Tödlicher Absturz von T-28 Trojan auf Flugschau in Ungarn

Auf einer Flugschau im ungarischen im westungarischen Stuhlweißenburg (Ungarisch: Székesfehérvár) ist am heutigen Sonntag eine Maschine während ihrer Flugvorführung abgestürzt. Es gibt mindestens zwei Todesopfer, wie ungarische Medien berichten.

Videoaufnahmen in ungarischen Medien zeigen, wie die Maschine vom Typ T-28 Trojan mit dem Kennzeichen HA-RDM bei einem missglückten Kunstflugmanöver in niedriger Höhe auf dem Boden aufschlägt und anschließend in Flammen aufgeht.

Laut ungarischen Quellen befanden sich Vater und Sohn an Bord. Die beiden Männer kamen ums Leben. Das Flugzeug sei zudem in der Nähe eines Fahrzeuges aufgeschlagen, auch in diesem Bereich gebe es Verletzte. Feuerwehr, Rettungsdienst sowie drei Notarzthubschrauber der ungarischen Luftrettung befinden sich vor Ort. Die Flugschau wurde nach dem Unfall sofort abgebrochen. Nähere Informationen lagen vorerst nicht vor.

Die Unglücksmaschine

Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich um eine T-28A Trojan, die 1959 gebaut wurde und in den 1960er Jahren für die argentinische Luftwaffe flog. 1993 wurde die Maschine als N992CA ins US-Luftfahrtregister eingetragen und flog in den kommenden Jahren unter den Registrierungen C-GLPM, N28FE/X28FE, ZU-FAA, HB-RDM, ehe sie im Juni 2021 die ungarische Kennung HA-RDM erhielt. Sie befand sich in Privatbesitz.

