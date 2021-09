USA öffnen wieder: Austrian Airlines bietet 16 wöchentliche Verbindungen an

Die US-amerikanischen Behörden haben den seit 14. März 2020 geltenden Einreisestopp für europäische Fluggäste aufgehoben. Ab 1. November 2021 wird vollständig geimpften Frauen, Männern und Kindern aus der EU die uneingeschränkte Einreise in die USA wieder ermöglicht, wir berichteten.

„Wir begrüßen die Entscheidung der amerikanischen Regierung. Nach über 20 Monaten ist die Öffnung für vollständig geimpfte EU-Reisende ein wichtiger Schritt in Richtung Wiederherstellung der globalen Reisefreiheit“, so Austrian Airlines Vertriebsvorstand Michael Trestl. Damit wird Menschen – egal ob Geschäftsreisenden, Touristen oder jenen, die ihre Familie besuchen möchten – endlich wieder die Möglichkeit geboten in die Vereinigten Staaten einzureisen. „Gleichzeitig bringt die Aufhebung des Einreisestopps auch einen wichtigen Schub für die Luftfahrt im transatlantischen Flugverkehr und damit die Möglichkeit zur Rückkehr zu einem Angebot auf Vorkrisenniveau“, führt CCO Michael Trestl weiter aus.

Austrian Airlines bietet 16 wöchentliche Verbindungen in die Vereinigten Staaten

Mit zwei Flughäfen in New York sowie Washington und Chicago bietet Austrian Airlines im November ein Flugangebot mit 16 wöchentlichen Verbindungen zwischen dem Hub Wien und den USA an. Die Nachfrage wird laufend evaluiert und das Angebot kann im Bedarfsfall weiter ausgebaut werden, heißt es bei Austrian Airlines.

Flüge sind auf austrian.com buchbar. Auf der Austrian Airlines Website finden Passagiere aktuelle Informationen zu Flugplänen, Maskenpflicht, Einreisebestimmungen oder Umbuchungsregelungen. Die Angaben werden laufend ergänzt.

(red / OS)