Bundesheer: Show zum Nationalfeiertag virtuell

Auch heuer wieder fällt die traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres zum Nationalfeiertag am Heldenplatz der Corona-Pandemie zum Opfer. Aufgrund von unvorsichtigem Verhalten vieler Menschen und egoistisch-verantwortungslosen Impfverweigerern explodiert die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit einiger Zeit wieder. Operationen müssen verschoben werden, zwischen 70 und 100 Prozent der Corona-Intensivpatienten in den Spitälern sind ungeimpft. Die Politik ist zu feige, endlich mit Nägel mit Köpfen zu machen und eine generelle Impfpflicht einzuführen. Daher hat sich das Heer - wie schon im Vorjahr - entschlossen, die Leistungsschau virtuell abzuhalten.

Zum 26. Mal findet heuer am Nationalfeiertag die traditionelle Informations- und Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres statt: Diesmal – wie schon im Vorjahr – jedoch nicht wie gewohnt unter Einladung der breiten Öffentlichkeit am Heldenplatz, sondern als sogenannter "Hybrid-Event" mit Live-Berichterstattung des ORF und privater TV-Sender sowie auch virtuell unter www.nationalfeiertag21.at. Unsere Fotoreportage vom Vorjahr finden Sie hier.

"Die anhaltende Covid-Krise stellt die Verantwortlichen auch in diesem Jahr vor besondere Herausforderungen. Ich freue mich, dass wir mit der hybriden Form der Veranstaltung, dem virtuellen Heldenplatz, der Live-Berichterstattung des ORF und privater TV-Sender trotz der geltenden Restriktionen auch heuer für besonders große Reichweite und ein Live-Gefühl in Österreichs Wohnzimmern sorgen können", heißt es dazu aus dem Verteidigungsministerium.

Das Österreichische Bundesheer macht dieses Motto bei allen Aktivitäten und Maßnahmen rund um den Nationalfeiertag 2021 erlebbar und lädt die Österreicher auf allen Kommunikationskanälen dazu ein, selbst in eine der Rollen des Bundesheeres zu schlüpfen und so in die spannende, vielfältige (Arbeits-)Welt unserer Soldatinnen und Soldaten einzutauchen.

Die Garde am Heldenplatz, 2020 - Foto: Markus Dobrozemsky / Austrian Wings Media Crew

In fünf Missionen kann man virtuell selbst mit seinem eigenen Gesicht entweder in die Rolle

eines Eurofighter-Piloten beim Abfang eines Flugzeuges,

eines Jagdkommando-Soldaten bei einem Spezialeinsatz mit "Sandviper"-Fahrzeugen,

eines Piloten eines AB-212-Hubschraubers beim Katastrophenschutz, konkret der Brandbekämpfung,

eines ABC-Kommandanten des Dekontaminationsfahrzeuges "Mammut" oder

eines Kommandanten eines "Pandur"-Radpanzers

schlüpfen und anschließend auf den eigenen Social-Media-Kanälen teilen.

Eine echte Neuheit ist die Einladung, direkt im Cockpit eines Eurofighter Platz zu nehmen. Dabei bekommt man ganz neue und detailreiche Einblicke – von einem Ausblick aus dem Cockpit bis hin zu Detailansichten des Inneren.

So kann sich auch heuer der interessierte Besucher über das vielfältige Aufgabenspektrum sowie über die laufenden Einsätze und aktuellen Projekte des Bundesheeres informieren. Bei den Veranstaltungen des Bundesheeres am Heldenplatz werden nur die anzugelobenden Rekruten sowie geladene Gäste teilnehmen können. Die Bevölkerung wird gebeten, nicht zum Wiener Heldenplatz zu kommen.

Der virtuelle Heldenplatz mit den interaktiven Clips ist ab sofort bis zum 27. Oktober verfügbar.

In einem großen Gewinnspiel kann man insgesamt 500 Preise gewinnen - darunter auch fünf Hauptpreise, die Erlebnisse bieten, die man nicht kaufen kann, so etwa Erlebnis(halb)tage bei einem der fünf für den Nationalfeiertag promoteten Geräte/Einsatzverbänden, ein exklusives Wochenende bei der AIRPOWER22 in Zeltweg mit einer speziellen "behind the scenes"-Führung und einer Mitflugmöglichkeit, eine Teilnahme bei einer gemeinsamen Katastrophenschutzübung des Bundesheeres mit zivilen Einsatzorganisationen sowie viele weitere Preise - von Kurbelradios über Fleece- und Softshell-Jacken bis hin zu hochwertigen Rucksäcken.

Alle Teilnehmer, die einen "Actionclip" aktivieren, nehmen automatisch an der Verlosung von tollen Preisen am 28. Oktober teil.

(TM / ÖBH)