Bundesheer: Hohe Auszeichnung für Kommandanten der Luftunterstützung

Die Auszeichnung wurde am 2. Dezember in Salzburg durch den Kommandanten der Luftstreitkräfte („AirChief“) Brigadier Gerfried Promberger an den mit der Führung des Kommandos Luftunterstützung betrauten 58-jährigen Rohrbacher verliehen. Oberst Klecatsky wurde für seine langjährigen Verdienste in der Zusammenarbeit (Begründung 1991 zur Zeit des Fliegerregiments 3) der Kooperation mit dem Landesfeuerwehrverband Oberösterreich, der Zusammenführung der fliegerischen Einsatzmittel mit Führungsunterstützung- und Einsatzunterstützungselementen und der Modernisierung der Hubschrauber im Bereich des Luftfahrzeugrettungs- und ABCAbwehrelements geehrt.

Ende Oktober war er als Kommandant der eingesetzten Bundesheer-hubschrauber maßgeblich im Rahmen der Waldbrandbekämpfung in Hirschwang an der Rax beteiligt. Austrian Wings berichtete in einer ausführlichen Foto- und Videoreportage über diesen Einsatz.

Seit Juni 2021 führt der fünffache Vater die „Luftunterstüzungsbrigade“ mit Kommando am Fliegerhorst Vogler in Hörsching. Dabei stehen beinahe alle Hubschrauber des Bundesheeres, die C-130 "Herkules" aus Hörsching und die Propellerflugzeuge vom Typ PC-6 unter seinem Kommando.

(red / MilKdo OÖ)