Bundesheer zeichnet das "Operative Lufttransportsystem 130" aus

Das Operative Lufttransportsystem 130, stationiert am Fliegerhorst Vogler in Hörsching, wurde zur Einheit des Jahres im Österreichischen Bundesheer ausgezeichnet. Sie erreichten im Bewerb um die Einheit des Jahres den ersten Platz. Alle weiteren Finalisten haben sich ebenfalls im Kampf gegen die Pandemie bewährt. General Brieger, Generalstabschef des Bundesheeres, hob in seiner Rede hervor, dass „seit Ausbruch der Pandemie unsere Soldatinnen und Soldaten fast rund um die Uhr im Einsatz stehen". Die Austrian Wings Chefredaktion zollt dem gesamten Bundesheer, das, obwohl seit Jahrzehnten von einer verantwortungslosen Politik regelrecht kaputt gespart, Außergewöhnliches leistet, größten Respekt für diese Leistungen.