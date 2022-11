Emirates kauft fünf Boeing 777 Frachter

Mit dieser Bestellung in Höhe von über 1,7 Milliarden US-Dollar nach Listenpreisen erhöht sich das Auftragsbuch der Fluggesellschaft auf insgesamt 200 bestellte Großraumflugzeuge.

Auf der Dubai Airshow im November des letzten Jahres kündigte Emirates eine Investition in die Luftfrachtkapazitäten in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar an. Dazu gehören zwei neue 777F, die bereits 2022 in die Emirates-Flotte aufgenommen werden, sowie Pläne zur Umrüstung von zehn Boeing 777-300ER in Frachtflugzeuge. Die Umrüstung der Flugzeuge soll im Jahr 2023 beginnen.

Emirates war Erstkunde für die Boeing 777-Frachtflugzeuge. Die Flugzeuge werden auf Linien- und Charterflügen zu Destinationen auf sechs Kontinenten eingesetzt.

Emirates betreibt nach eigenen Angaben derzeit eine Flotte von 11 Boeing 777-Frachtern, zusätzlich zu den Frachtkapazitäten in den Großraumflugzeugen 777 und A380.

(red / EK)