AUA kündigte zahlreiche Lehrlinge kurz nach Abschlussprüfung

Am 10. Januar startete die AUA einen Aufruf, wonach sie neue Lehrlinge sucht und betonte darin sinngemäß, wie wichtig ihr die Zukunft junger Menschen sei.

Doch das löste einen Reigen an negativen Reaktionen auf. In den Tagen danach meldeten sich zahlreiche ehemalige Lehrlinge mit teils wütenden Mails bei der Austrian Wings Redaktion: "Die AUA redet groß und hat erst kürzlich gut 20 ausgelernte Fachkräfte nach Ende der Behaltefrist gekündigt". "Scheinheilig. Richtige Angestellte darf man wegen der Kurzarbeit nicht kündigen, aber sie haben fast alle Lehrlinge heimlich still und leise rausgeschmissen, nachdem sie die Abschlussprüfung bestanden haben". "Uns wurde zur Beginn der Ausbildung vollmundig eine Perspektive im Unternehmen versprochen und dann haben sie uns eiskalt abserviert. Damit hat keiner von uns gerechnet", waren nur einige der Rückmeldungen, die bei Austrian Wings einlangten.

Vorwürfe bestätigt

Eine AUA-Sprecherin musste die Vorwürfe schließlich einräumen und erklärte sie mit der Pandemie. Man habe immerhin zwei Lehrlinge übernommen. Normalerweise würde zwar dem Großteil der jungen Menschen nach Abschluss der Ausbildung eine Stelle im Unternehmen angeboten. Aufgrund der pandemiebedingten wirtschaftlichen Situation sei dies jedoch dieses Mal nicht möglich gewesen. Man verstehe den Unmut der jungen Menschen, heißt es.

(red)