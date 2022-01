Ukraine-Krise: AUA verkürzt Aufenthalt der Crews, Flüge "unter Beobachtung"

Die rot-weiß-rote Lufthansa-Tochter Austrian Airlines, kurz AUA, hat ihre Flugzeiten für die Flüge in die Ukraine adaptiert. Damit sollen die Abfertigungszeiten in dem Krisenland kurz gehalten werden, berichtet die "APA" unter Berufung auf eine Unternehmenssprecherin.

Zudem werde so sichergestellt, dass die Crews nicht mehr in der Ukraine übernachten müssen (so genannter Nightstop) was bisher einmal wöchentlich der Fall gewesen sei. Zwar storniere die AUA noch keine Flüge, die Lage sei jedoch "unter Beobachtung".

Aktuell fliegt die AUA in der Ukraine die Städte Kiew, Odessa und Lemberg an.

(red)