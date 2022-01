AUA führt 2G-Regel für das gesamte fliegende Personal ein

Bei der rot-weiß-roten Lufthansa-Tochter AUA gilt ab dem 1. März für das gesamte fliegende Personal die 2G-Regel. Bereits seit Anfang des Jahres müssen Cockpit- und Kabinenbesatzung an Bord von Langstreckenflügen geimpft oder von Corona genesen sein.

Diese Regelung wird ab März auf alle Flüge ausgeweitet. Grund für diese medizinisch sinnvolle Maßnahme seien die unterschiedlichen Covid-Bestimmungen in den angeflogenen Ländern, die sich auch kurzfristig ändern und die Einsatzplanung immer schwieriger machen, heißt es seitens der AUA. "Wir waren und sind während der gesamten Pandemie zunehmend mit herausfordernden Rahmenbedingungen konfrontiert", zitierte die "Austria Presse Agentur" aus einem Schreiben der AUA.

Piloten und Flugbegleiter, die nicht genesen sind und die Impfung verweigern, verlieren ihr Gehalt, heißt es in der "APA"-Meldung. Laut Angaben der AUA liegt die Impfquote beim fliegenden Personal bereits jetzt bei 94 Prozent.

Beim Bodenpersonal gelte weiterhin 3G.

Persönlicher Kommentar der Chefredaktion

So begrüßenswert die de facto Impfpflicht für das fliegende Personal ist, so enttäuschend ist es, dass die AUA-Führung weiterhin nicht die sprichwörtlichen Eier in der Hose hat, diese medizinisch erwiesenermaßen sinnvolle Maßnahme auf die gesamte Belegschaft auszuweiten. Wieder einmal sind hochbezahlte Manager einfach nur feige und drücken sich vor unpopulären aber wichtigen Entscheidungen. Ganz abgesehen von der daraus resultierenden Perversion, dass zwar (voraussichtlich) ab Februar eine gesetzliche Impfpflicht für alle in Österreich lebenden Menschen in Kraft tritt, diese aber nicht im Beruf gelten soll. Da lobe ich mir den Mut eines Peter Hacker, der klipp und klar auch am Arbeitsplatz eine generelle 2G-Regel fordert: "Entweder es gibt eine Impfpflicht oder es gibt sie nicht." Bravo, Peter Hacker. SO geht verantwortungsbewusstes Handeln, liebe AUA-Manager.

(red)