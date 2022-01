Austrian Airlines (AUA) flog 360.000 Passagiere in die Weihnachtsferien

Trotz anhaltender Pandemie war das Austrian Airlines Flugangebot über den Weihnachtszeitraum 2021/2022 stark nachgefragt, teilte die AUA mit. Was Airlines und Flughäfen freut, lässt Mediziner allerdings die Haare zu Berge stehen. Denn Reisen hat sich längst als einer der Haupttreiber der Pandemie etabliert. Viele Mediziner und auch Regierungen raten daher von jeder nicht unbedingt erforderlichen Reise ab. So stuft Deutschland etwa Österreich wieder als Hochrisikogebiet ein.

Vor allem die Warmwasserziele im Destinationsportfolio der rot-weiß-roten Airline erfreuten sich hoher Beliebtheit. So waren die Routen nach Cancún (Mexiko gilt als Corona-Hochrisikogebiet), Mauritius und Malé, die bereits vorab mit Zusatzflügen aufgestockt wurden, durchschnittlich zu rund 85% ausgelastet. Insgesamt flog Austrian Airlines im Ferienzeitraum vom 17. Dezember bis zum 10. Jänner über 360.000 Passagiere an ihr Wunschziel. Treibende Faktoren im regen Flugverkehr waren neben der Sehnsucht nach Strand und Sonne auch Familien- und Verwandtschaftsbesuche. Hier waren in den Ferienwochen vor allem Austrian Airlines Flüge nach Nordamerika, innerhalb der DACH-Region sowie nach Osteuropa stark nachgefragt, wobei eine Vielzahl der Passagiere den Flughafen Wien auch zum Umsteigen auf einen Weiterflug innerhalb des Austrian-Streckennetzes nutzte.

Die am stärksten ausgelasteten Langstreckenflüge ab Wien waren in der Weihnachtszeit die Maschinen nach Cancún, Malé und Washington. Im Kontinentalverkehr waren vor allem Flüge in die Ukraine und nach Russland nachgefragt. Aufgrund der hohen Beliebtheit der jüngsten Austrian Ferndestination Cancún wird die zusätzliche dritte wöchentliche Verbindung in die mexikanische Karibik ab Ende Jänner für den restlichen Winterflugplan weitergeführt.

Auf der Austrian Airlines Website finden Passagiere Informationen zu den Themen Reisen in Zeiten von Corona, Maskentragepflicht, länderspezifische Reisebestimmungen oder flexible Umbuchungsregelungen.

(red / OS)