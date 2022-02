B-52 Bomber landete in Tschechien

Heute flogen B-52 Bomber Einsätze an der Grenze zum Kriegsgebiet Ukraine. Erst vor wenigen Tagen landete eine Maschine dieses Typs auf einem Flugplatz in Tschechien.

Die B-52 der US Air Force sei vom britischen Luftwaffenstützpunkt Fairford aus kommend auf dem Flughafen der tschechischen Stadt Mährisch Ostrau (Tschechisch: Ostrava) gelandet und anschließend nach Großbritannien zurück gekehrt. Eine zweite Maschine des gleichen Typs habe den tschechischen Luftraum nur überflogen. Die Maschine, die in Mährisch Ostrau gelandet sei, habe keine scharfen Waffen an Bord gehabt und sich auf einem Übungsflug befunden, heißt es.

Die B-52 ist ein achtstrahliger strategischer Landstreckenbomber. Zwischen 1952 und 1962 wurden 744 Exemplare produziert. Rund 70 Maschinen bilden noch heute das Rückgrat der US-Bomberverbände.

