Russischer Überfall auf Ukraine: Antonov AN-225 angeblich zerstört - russischer Helikopterangriff auf Flughafen Hostomel

Der russische Überfall auf die Ukraine dauert unvermindert an. Russische Boden- und Luftstreitkräfte attackieren ununterbrochen Ziele in der Ukraine. Von den Kampfhandlungen massiv betroffen ist auch der Flughafen Kiew Hostomel, seines Zeichens Werksflughafen des ukrainischen Flugzeugherstellers Antonov. Auch die weltweit einzige AN-225 der Antonov Airlines ist in Hostomel stationiert.

Gegenwärtig soll über dem Flughafen ein heftiges Gefecht zwischen russischen und ukrainischen Helikoptern stattfinden.

AN-225 zerstört?

Unbestätigten Meldungen zufolge soll das weltweit größte Frachtflugzeug, die AN-225, zerstört worden sein, als der Hangar, in dem das sechsstrahlige Flugzeug abgestellt war, in Brand geschossen wurde. Eine unabhängige Bestätigung ist allerdings nicht möglich, von offizieller Seite derzeit keine Bestätigung zu bekommen.

Von der AN-225 existierte nur ein einziges Exemplar, das zuletzt mehrfach auf dem Flughafen Linz zu Besuch war - wir berichteten in einer Foto- und Videoreportage.

(red)