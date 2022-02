Ukraine-Krieg: Deutsche Luftwaffe verschiebt Ausflottung von letztem Airbus A310

In den kommenden Tagen sollte der 1988 ausgelieferte Airbus A310 der Luftwaffe eigentlich eine Abschiedstour absolvieren. Nachdem Russland heute Nacht die Ukraine überfallen hat und die NATO in Alarmbereitschaft ist, kündigte das deutsche Verteidigungsministerium an, den letzten A310 auf unbestimmte Zeit weiter militärisch zu nutzen.

Die Maschine mit der Kennung 10+25 kann sowohl als Truppentransporter als auch als Tanker sowie als MedEvac-Flugzeug für den Transport von Verwundeten genutzt werden.

(red)