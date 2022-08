Airpower 2022: Zwei B-52 der USAF im Anflug auf Zeltweg

Zwei legendäre B-52-Bomber der USAF werden auf der Airpower erwartet. Vorerst gab das Bundesheer allerdings nicht bekannt, ob die Maschinen am Freitag oder am Samstag ihr Display fliegen werden. Kurz darauf teilte das Heer dann mit, dass der Überflug der B-52 am FREITAG erfolgen wird.

Wie das Österreichische Bundesheer heute bekannt gab, wird der achtstrahlige US Langstreckenbomber Boeing B-52 Stratofortress am Freitag einen Überflug auf der AIRPOWER 22 durchführen

Im Zuge eines routinemäßigen Überstellungsfluges von der Aviano Airbase nach Ramstein werden gleich zwei der legendäre B-52 einen Abstecher zur AIRPOWER 22 machen und sich in einem Überflug den Zuschauern präsentieren. Nach dem Überflug geht es für die beiden B-52 dann weiter zu ihrer Destination in Ramstein.

Der US-amerikanische Flugzeughersteller Boeing entwickelte die B-52 Ende der 1940er-Jahre als Nuklearwaffenträger. Ihr Erstflug fand am 15. April 1952 statt. In den 1950er-Jahren übernahm sie im Strategic Air Command die Rolle als Grundpfeiler der US-amerikanischen nuklearen Abschreckung im Zeichen des Kalten Krieges gegen die damalige Sowjetunion. In der Folge wurde die B-52 zum vielseitigsten und langlebigsten Bomber der US Air Force entwickelt und ist nach Außerdienststellung der letzten Hawker Hunter das älteste noch aktive Strahlflugzeug der Welt, so das Bundesheer in seiner Mitteilung.

(red / ÖBH / Airpower)