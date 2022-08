Fliegende Einladung der Flying Bulls zur AIRPOWER 22

Vier Flugzeuge, zwölf Seen, eine Mission: Eine spektakuläre Einladung zur AIRPOWER22, der größten Luftfahrveranstaltung Europas am 2. und 3. September. Das ist der Plan der Flying Bulls am kommenden Sonntag, dem 14. August.

Nur noch 19 Tage sind es ab dann bis zur AIRPOWER22, der größten Aishow Europas, die am 2. und 3. September von den Partnern Österreichisches Bundesheer, Land Steiermark und Red Bull am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg veranstaltet wird.



Die „fliegenden Bullen“ scharren bereits in den Startlöchern: „Die Vorbereitungen laufen, wir freuen uns schon sehr auf unser Airshow-Heimspiel. In Zeltweg aufzutreten ist für alle von uns ein absoluter Saison-Höhepunkt. “, sagt Flying Bulls Helikopter-Chefpilot Siegfried „Blacky“ Schwarz.



Um 13:30 Uhr heben die fünf Piloten auf ihrem historischen Fluggerät am Wolfgang-Amadeus-Airport in Salzburg ab. Erste Station ist der Salzburger Wallersee, weiter geht es über Obertrumer & Mattsee, Irrsee, Mondsee, Wolfgangsee, Attersee, Traunsee, Millstätter See und Ossiacher See nach Klagenfurt. Nach einem kurzen Tankstopp führt die Route zum Abschluss über den Wörthersee und Faaker See zurück nach Salzburg.



Die geplanten Zeiten der geraden Überflüge in Formation (es kann zu Abweichungen und Routenänderungen kommen):



Wallersee 13:34 Obertrumer 13:37 Mattsee 13:37 Irrsee 13:42 Mondsee 13:42 Wolfgangsee 13:44 Attersee 13:52 Traunsee 13:58 Millstätter See 14:23 Ossiacher See 14:31 Abflug Klagenfurt 15:21 Wörthersee 15:23 Faaker See 15:28 retour in Salzburg 15:58



Über jedem der Seen erfolgt ein gerader Überflug in Formation – ohne Kunstflug. Beteiligt sind daran sowohl die pfeilschnellen Flying Bulls Alpha-Jets, sowie die historische B25 „Mitchell“ und die markante F4U-4 „Corsair“.



„Die Seentour vor der AIRPOWER zählt zu unseren absoluten Lieblingsflügen“, freut sich Flying Bulls Flächen-Chefpilot Raimund Riedmann. „Dieser Flug erinnert uns immer daran, wie unglaublich schön und seenreich Österreich ist, gleichzeitig dürfen wir zehntausende Badegäste an die AIRPOWER22 erinnern und zum Besuch einladen.“



Rund 300.000 Zuseher werden zu den spektakulären Vorführungen in die Steiermark erwartet. Der Eintritt für die Veranstaltung am 2. und 3. September in Zeltweg ist kostenlos.



Besucher, die sich bereits jetzt über die Anreise zur AIRPOWER22 informieren wollen, finden sämtliche Informationen auf der Website der Veranstaltung. Es wird dringend geraten, öffentliche Verkehrsmitteln zu benutzen. Die Anreise ist beispielsweise von den Bahnhöfen Wien, Salzburg, Linz und Villach bereits ab einem Ticketpreis von 10 Euro möglich.

(red / Flying Bulls)