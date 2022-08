Umfrage: Mehrheit der Bevölkerung hält Airpower für "wichtig"

Absagen wollten realitätsfremde und wehrpolitisch augenscheinlich völlig ahnungslose Politiker und selbsternannte Aktivisten die Airpower. Doch nun zeigt eine Umfrage: Die militärische Airshow genießt bei den Menschen in Österreich hohes Ansehen. Und das ist gut so.

Mit bis zu 300.000 Besuchern ist die seit 1997 in Zeltweg stattfindende Airpower Kontinentaleuropas größte Airshow. Doch nicht nur zivile und militärische Flugvorführungen werden geboten, auch bodengebunden demonstriert das Bundesheer sein Können und sein Potential. In Zeiten, in denen in Europa nur wenige Hundert Kilometer von der österreichischen Staatsgrenze entfernt ein brutaler Krieg in der Ukraine tobt, ist es wichtiger denn je, derartige Veranstaltungen abzuhalten. Trotzdem wollten einige - zum Glück eher unbedeutende - regionale Politiker und so genannte selbst ernannte "Aktivisten" die Airpower absagen. Zum Glück ging dieser Schuss nach hinten los, Politik, Wirtschaft und Militär bekannten sich klar zur Airpower, die damit erfreulicherweise stattfinden kann.

Nun belegt auch eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse, dass drei Viertel der Bevölkerung die Airpower für "wichtig" oder "sehr wichtig'" halten, auch vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen und touristischen Aspektes. Ein - verdienter - Schlag ins Gesicht für jene abgehobenen realitätsfremden Volksvertreter und Aktivisten (Wie heißt es so schön und in vielen Fällen durchaus zutreffend? Wer nichts kann und wer nichts ist, der wird so genannter Aktivist!), die offenbar weder die wirtschaftliche noch die wehrpolitische Bedeutung der Airpower zu erkennen in der Lage sind.

Und so können wir uns auf eine fulminante Darbietung militärischen Könnens und spektakuläre Flugvorführungen am 2. und 3. September freuen.

Im Übrigen ist die Austrian Wings Chefredaktion der Meinung, dass Österreich die verlogene Selbsttäuschung namens "Neutralität" endlich begraben und - wie Finnland und Schweden - der NATO beitreten sollte.

Text: P. Huber

Hinweis: „Punktlandungen” sind Kommentare einzelner Autoren, die nicht zwingend die Meinung der Austrian Wings-Redaktion wiedergeben.