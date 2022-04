Große Trauer: Bundesheer-General hat seinen letzten Flug angetreten

Das Bundesheer trägt Trauer. Wie jetzt bekannt wurde, verstarb General i. R. Othmar Pabisch am 25. März dieses Jahres im Alter von 84 Jahren.

Pabisch war von März 1985 bis November 1998 Kommandant der Fliegerdivision. Der ausgebildete Helikopterpilot absolvierte mehr als 5.000 Flugstunden und pilotierte so manchen Staatsgast in Österreich, darunter Papst Johannes Paul II. während dessen Österreich-Besuch 1983 an Bord eines AB-212.

Pabisch war ´Träger des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich, des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich, des Bundesheerdienstzeichens 1. Klasse, des Silbernen Komthurkreuzes für Verdienste um das Land Niederösterreich, des Großen Ehrenzeichens des Landes Steiermark, der Tiroler Erinnerungsmedaille für Katastrophenschutz sowie des Verdienstkreuzes des Österreichischen Roten Kreuzes.

Zudem waren ihm das Goldene Landesehrenkreuz des Kameradschaftsbundes Niederösterreich, das Feuerwehr-Verdienstkreuz des Landes Oberösterreich und weitere internationale Auszeichnungen verliehen worden.

Die Beisetzung dieses verdienten Offiziers und Fliegers findet im engsten Familienkreis statt.

