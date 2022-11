Die ersten Techniker des #Bundesheers sind am neuen Hubschrauber AW169 ausgebildet. Die Luftfahrttechniker aus Aigen absolvierten eine mehrmonatige Ausbildung im In- und Ausland in den Bereichen „Airframe & Engine“ sowie „Avionics“.

Der Vertrag über den Kauf von 18 AW169 als Ersatz für die alternde Alouette III Flotte des Heeres war vor rund einem Jahr unterzeichnet worden.

(red)