Austrian Airlines und AURENA spenden knapp 60.000 Euro an Nachbar in Not

Elf Sitzreihen und über 170 Bordtrolleys haben ab sofort neue Besitzer (die unsinnige Gender-Form, die die AUA-Pressestelle als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da sie von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird).

Zusammen mit der Auktionsplattform AURENA versteigerte Austrian Airlines ausgebaute und nicht mehr benötigte Sitzreihen aus der Economy Class ihrer Boeing 767-Flotte sowie über 170 lang gediente Bord-Trolleys. Die Sitze waren auf Langstreckenflügen weltweit im Einsatz und wurden bei einem Kabinenumbau gegen Premium Economy Class Sitze ausgetauscht. Sie wurden originalgetreu neu tapeziert und freuen sich jetzt auf neue Aufgaben am Boden – nämlich in den Wohnzimmern der Meistbietenden; sei es als extravagantes Möbelstück, Barwagen oder äußerst robuste Werkzeugkiste.

Bei der Charity-Versteigerung wurden insgesamt über 2.500 Gebote von insgesamt 390 Bietern abgegeben und somit knapp 60.000 Euro an Spendengeldern gesammelt. In Kooperation mit der österreichischen Auktionsplattform AURENA spendet Austrian Airlines den gesamten Erlös der Auktion an Nachbar in Not zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine. Mit den Spendengeldern wird Nachbar in Not Betroffene mit dem Notwendigsten wie Lebensmittel, Wasser, Hygieneartikel oder Medikamente versorgen.

„Das unermessliche Leid der Menschen in der Ukraine macht uns alle sehr betroffen. Unsere Aufgabe als rot-weiß-rote Airline ist es, Menschen, Kulturen und Volkswirtschaften zu verbinden. Dieser Verantwortung wollen wir auch in dieser Krise nachkommen. Wir freuen uns somit, ein Stück österreichische Luftfahrtgeschichte zu teilen und gleichzeitig den Menschen in der Ukraine zumindest etwas zu helfen. Unser Dank gilt allen Bietern, die mitgesteigert und damit einen wertvollen Beitrag für Menschen in Not geleistet haben", so Austrian CCO Michael Trestl.

„Das große Interesse an der Online-Auktion freut mich besonders. Mehr als 390 Bieter haben über 2.500 Gebote abgegeben. Nur so war es möglich, diesen beachtlichen Spendenerlös zu erzielen", so Jürgen Blematl, technischer Direktor von AURENA.

(red / OS)