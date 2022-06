AUA muss wegen Betriebsversammlung Dutzende Flüge streichen

Mindestens 60 Flüge musste die AUA heute streichen, nachdem sowohl das Bord- als auch das Bodenpersonal Betriebsversammlungen abhielten. Bereits gestern Abend war es zu Flugausfällen und Verspätungen bei der rot-weiß-roten Traditionsfluglinie gekommen. Mehr als 5.000 Passagiere waren davon betroffen.

"„Dass der Zeitpunkt der Betriebsversammlungen unmittelbar vor dem Pfingstwochenende mit erhöhtem Reiseaufkommen gewählt wurde, ist vor allem für unsere Fluggäste sehr bedauerlich und schade", heißt es seitens des Unternehmens.

Im Unternehmen selbst gärt es seit geraumer Zeit. Aufgrund niedriger Gehälter plus eines "freiwilligen" Gehaltsverzichts fehlen der AUA Hunderte Flugbegleiter. Auch in der Technik und beim Bodenpersonal habe es nach Austrian Wings Informationen in der jüngeren Vergangenheit einen wahren Exodus gegeben.

(red)