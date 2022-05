AUA ermöglicht CO2-neutrales Fliegen mit einem Klick

Austrian Airlines Fluggäste können ab sofort bei jeder Buchung mit nur einem Klick CO 2 -neutral fliegen. Drei Optionen bieten nun direkt vor Abschluss einer Flugbuchung auf austrian.com die Möglichkeit, die CO 2 -Emissionen des Fluges zu reduzieren oder zu kompensieren. Für eine unmittelbare Reduzierung der CO 2 -Emissionen können Fluggäste den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels, SAF) unterstützen. Eine zweite Variante ist die Kompensation der CO 2 -Emissionen über Klimaschutzprojekte von Climate Austria. Diese fördern messbaren Klimaschutz, indem sie durch die Förderung erneuerbarer Energien langfristig CO 2 einsparen. Als dritte Möglichkeit steht eine Kombination beider Optionen zur Auswahl.

Bei der Buchung haben Austrian Airlines Kunden (die unsinnige Gender-Form, die die AUA-Pressestelle als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da sie von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird) nun die Möglichkeit, mit der gewünschten Option die CO 2 -Emissionen ihres Fluges in einem Bezahlvorgang direkt zu reduzieren oder über Klimaschutzprojekte zu kompensieren. Damit wird CO 2 -neutrales Fliegen deutlich vereinfacht. In einem weiteren Schritt wird CO 2 -neutrales Fliegen auch bei Buchungen über die Austrian-App möglich sein und durch das Sammeln zusätzlicher Status- und Prämienmeilen noch attraktiver gestaltet werden.

„Durch die Integration der Möglichkeiten für CO 2 -neutrales Fliegen im Buchungsprozess soll es unseren Gästen vereinfacht werden, zu nachhaltigem Reisen beizutragen und schon heute CO 2 -neutral die Welt zu entdecken. Als einzige österreichische Airline setzen wir bereits nachhaltigen Treibstoff im Flugbetrieb ein und machen CO 2 -neutrales Fliegen für unsere Gäste möglich“, so Austrian Airlines CCO Michael Trestl.

Austrian Airlines will ihre Netto-CO 2 -Emissionen im Vergleich zu 2019 bis 2030 halbieren und bis 2050 zur Gänze CO 2 -neutral wirtschaften. Die rot-weiß-rote Heimatairline setzt hierbei auf die kontinuierliche Optimierung des Flugbetriebs, Flottenmodernisierung und den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF). Austrian Airlines ist die erste österreichische Airline, die SAF bereits im Flugbetrieb einsetzt und so die CO 2 -Emissionen direkt reduziert. Die Lufthansa Group, Konzernmutter von Austrian Airlines, ist die größte Abnehmerin von nachhaltigen Flugkraftstoffen in Europa. Alle Informationen zu den Möglichkeiten für CO 2 -neutrales Fliegen in der Flugbuchung finden Sie auf austrian.com.

Kritiker sehen in derartigen Methoden eine Art "Ablasshandel", vergleichbar mit jenem der katholischen Kirche im Mittelalter, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Luftfahrt nur einen geringen Anteil am CO2-Ausstoß hat.

(red / OS)