AUA mit neuer Flugverbindung nach Valencia

Ab Samstag den 4. Juni heißt es „ready for take off“ nach Valencia. Austrian Airlines erweitert ihr Streckennetz und nimmt ab sofort Kurs auf die Costa Blanca am Mittelmeer. Die spanische Metropole wird zunächst zwei Mal pro Woche jeweils dienstags und samstags non-stop ab Wien angeflogen und zählt somit zu den über 110 Destinationen der rot-weiß-roten Airline.