Derzeit wird im Boeing Werk in Everett die letzte Boeing 747 aller Zeiten montiert. Es handelt sich dabei um eine Boeing 747-8F, die an das Frachtflugunternehmen Atlas Air geht. Die Maschine mit der Werknummer 1.574 soll im heurigen Oktober an Atlas Air übergeben werden.

Damit endet nach 53 Jahren die Produktion der Boeing 747, die den Luftverkehr revolutionierte wie kaum ein anderes Flugzeug. Die erste Maschine hob 1969 ab, Erstkunde war die legendäre US-Fluggesellschaft Pan Am.

(red)