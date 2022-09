Ukraine: Verteidiger haben fast 500 Luftfahrzeuge der russischen Aggressoren vernichtet

Seit Beginn des völkerrechtswidrigen kriminellen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine am 24. Februar dieses Jahres, war auch die russische Luftwaffe in schwerste Kriegsverbrechen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung verwickelt. Sowohl in Luftkämpfen als auch vom Boden aus leisteten und leisten die Ukrainer erbitterten und tapferen Widerstand gegen den russischen Terror aus der Luft.

Bis heute haben die ukrainischen Heimatschützer nach eigenen Angaben mehr als 250 Flugzeuge und rund 220 Helikopter der russischen Besatzer abgeschossen - insgesamt also rund 470 Luftfahrzeuge.

Zwar lassen sich diese Angaben nicht unabhängig prüfen, jedoch existieren für viele der von der Ukraine angegebenen Abschüsse Video- oder Fotobeweise, sodass die Größenordnung realistisch erscheint. Teilweise veröffentlichen die ukrainischen Behörden sogar die Registrierungen der abgeschossenen russischen Flugzeuge und Helikopter.

Lügenmärchen aus Moskau

Dem gegenüber steht die russische Lügenpropaganda, die zu 100 Prozent falsch ist. Denn die vom Kreml genannten Zahl über angeblich von russischer Seite abgeschossene und zerstörte ukrainische Luftfahrzeuge übersteigt die Zahl jener Luftfahrzeuge, die die Ukraine VOR Kriegsausbruch hatte, um ein Vielfaches, ist also nachweislich unzutreffend.

Russland behauptet, dreimal so viele ukrainische Flugzeuge zerstört zu haben, wie die Ukraine VOR Beginn des russischen Überfalls hatte. Allein der Umstand, dass die ukrainische Luftwaffe weiter tagtäglich Kampfeinsätze gegen die russischen Kriegsverbrecher und Besatzer fliegt, straft diese Behauptung Moskaus Lügen.

Ungeachtet der falschen russischen Propaganda, fliegen ukrainische Jagd- und Kampfflieger sowie Helikopter (die es nach der russischen Lügenpropaganda gar nicht mehr geben dürfte) täglich Angriffe auf die russische Besatzungsarmee, um die ukrainische Heimat weiter zu verteidigen.

(red)