Ein ganz Großer ist nicht mehr: Sigi Angerer hat seinen letzten Flug angetreten

Siegfried "Sigi" Angerer wurde 1948 geboren und begann bereits mit 15 Jahren mit dem Flugsport. Zunächst als Segelflieger, später pilotierte er Motorflugzeuge und saß auch hauptberuflich bei Tyrolean Airways im Cockpit der legendären Dash-7. Seine große Leidenschaft galt den Warbirds und so holte 1990 die F4U Corsair OE-EAS aus den USA nach Österreich. Dieses Flugzeug wurde später zur Keimzelle der Flying Bulls-Flotte, für die Sigi Angerer jahrelang als Chefpilot in den Cockpits der verschiedensten Typen saß. Angerer war es auch, der 1997 die B-25 und 2009 die P-38 nach Salzburg brachte.

Sigi Angerer in der T-34 der Flying Bulls beim Spitzerberger Flugplatzfest 2019 - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

1994 entdeckte Angerer die B-25 Mitchell in den USA - 1997, nach einer Generalüberholung, überstellte er den Warbird, gemeinsam mit Karl Koidl und den beiden US-Piloten Neil Anderson und Nelson Ezell, nach Österreich. Begleitet wurde der Flug von einem Fotograf des "fliegerMagazins", der seine fantastischen Fotoaufnahmen später in einem Artikel publizierte.

Vor rund zehn Jahren übergab Angerer diesen Posten an Raimund Riedmann, flog jedoch weiterhin für die Flying Bulls. So trat er beispielsweise noch vor zwei Jahren als Displaypilot der T-34 Mentor auf dem Flugplatzfest am Spitzerberg auf. In seiner Karriere pilotierte Angerer rund 80 verschiedene Flugzeugtypen und akkumulierte mehr als 19.000 Flugstunden.

Dass die Flying Bulls heute eine P-38 Lightning betreiben, ist ebenfalls Angerers Verdienst - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Jetzt ist diese Legend, dieser Ausnahmemensch im Alter von nur 73 Jahren verstorben und zu seinem letzten Flug ohne die Schwere des irdischen Lebens abgehoben.

Trauer bei den Flying Bulls

Die "Bullen" in Salzburg trauern um diesen großen Flieger. In einem Statement schreiben die Flying Bulls: "Wenn wir heute voll Stolz darauf blicken, wofür die Flying Bulls stehen, für die weltweit einzigartige Flotte historischer Fluggeräte, liebevoll restauriert, virtuos geflogen, dann blicken wir auf das Werk eines Mannes: Sigi Angerer. Ohne Sigi Angerer gäbe es keine Flying Bulls, in Folge wohl keinen Hangar-7 am Salzburger Flughafen, sicherlich keinen Hangar-8. Als Begründer und langjähriger Chefpilot, hat er uns, die wir mit ihm arbeiten durften, inspiriert und geprägt. Er hat uns seine ganz besondere Liebe für historische Flugzeuge vermittelt, für diese unvergleichliche Verbindung von Technik und Ästhetik. Er hat uns Ehrfurcht für die Geschichte der Flugzeuge gelehrt, und er hat uns wohl auch ihre Seele erkennen lassen. Sigi wurde 73 Jahre alt. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Sein Herz hörte am Vormittag des 3. Oktober 2022 nicht auf zu schlagen. Es schlägt in uns weiter."

Sigi Angerer vor der Corsair - Foto: Flying Bulls

Sigi Angerer vor der P-38, die er im März 2009 nach Österreich brachte - Foto: Flying Bulls

Angerer im Cockpit des Alpha Jets - Foto: Flying Bulls

Und auch der Verfasser dieser Zeilen erinnert sich an Angerer, der nicht nur ein Ausnahmepilot war, sondern auch als Mensch trotz seines großen Erfolges bescheiden geblieben ist. Es muss wohl Ende der 1990er Jahre gewesen sein, als ich als blutjunger Luftfahrtenthusiast und Spotter bei einem Besuch am Innsbrucker Flughafen die Corsair mit Angerer im Cockpit erblickte und ihn fragte, ob ich wohl einen Blick in die Maschine werfen dürfe. Angerer freute sich ob des Interesses und erfüllte meinen Wunsch, dieser Moment ist mir bis heute in Erinnerung geblieben.

Always Blue Skies, Sigi!

(red HP)