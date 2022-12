Emirates fliegt ab 1. Jänner 2023 wieder zweimal täglich ab Wien

Emirates bedient die Strecke Wien-Dubai seit 2004 und befördert aktuell noch 11x wöchentlich Passagiere zum internationalen Drehkreuz in Dubai. Durch die kontinuierlich steigende Nachfrage kommen ab Jänner 2023 drei wöchentliche Flüge mit einer Boeing 777-300ER hinzu.

Ab Wien wird in Zukunft von Montag bis Mittwoch zusätzlich der Flug mit der Nummer EK126 um 21:55 Uhr abfliegen und um 06:35 Uhr Ortszeit in Dubai ankommen. Und auch die Verbindung Dubai-Wien wird erweitert: Montags, dienstags und mittwochs wird der Flug mit der Nummer EK125 um 15:40 in Dubai abfliegen und um 18:50 Ortszeit in Wien ankommen.

MTWTFSS BRD OFF DEP ARR FLIGHT

1234567 VIE DXB 1510 2340 EK 128

1234567 VIE DXB 2155 0635 EK 126

1234567 DXB VIE 0900 1225 EK 127

1234567 DXB VIE 1540 1850 EK 125

„Dank dem starken Interesse für die Langstrecke seitens der Reisenden konnten wir in den letzten Monaten eine stetig steigende Nachfrage für unser Produkt in Österreich verzeichnen“, so Elisabeth Zauner, Country Managerin Emirates Österreich. „Mit den zusätzlichen Flügen bieten wir Passagieren aller Kabinenklassen nun noch mehr Möglichkeiten, unser ausgezeichnetes Reiseerlebnis zu genießen. Darüber hinaus werden Wien und Österreich von dieser zusätzlichen Ankurbelung des Tourismus profitieren.“

Kontinuierlicher Ausbau des Streckennetzes

Das Emirates Streckennetz wächst in den letzten Monaten immer weiter. 2021 wurde Miami zu den Destinationen hinzugefügt. 2022 wurden Tel Aviv, London Stansted, Buenos Aires und Rio de Janeiro reaktiviert. Neben Dubai boomen besonders Reisen zu den Destinationen im Indischen Ozean, Australien und Asien – ein Trend, der sich auch für 2023 bereits abzeichnet.

(red / EK)