Recruitment Open Day in Wien: Emirates sucht in Wien weitere Flugbegleiter

Interessierte können sich über die Karrieremöglichkeiten als Emirates-Flugbegleiter und den zukünftigen Wohnsitz in Dubai informieren. Bewerber (die völlig unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von Emirates als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird) stellen sich in einem ersten Auswahlverfahren dem Recruitment-Team vor und erhalten Einblicke in die Arbeit an Bord. Wer überzeugt, wird zu einem finalen Bewerbungsgespräch eingeladen und erhält die Chance auf eine direkte Anstellung. Alle, die in die engere Wahl kommen, werden noch am selben Tag über die Termine für weitere Gespräche informiert.

Die Bewerber (m/w) werden seitens gebeten, einen aktuellen Lebenslauf auf Englisch sowie ein Passbild mitzubringen. Unter www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/ haben Interessierte die Möglichkeit, sich online vorab anzumelden sowie über weitere Voraussetzungen für die Bewerbung zu informieren.

Rückständiges Rechtssystem, gravierende Menschenrechtsverletzungen in Dubai

Die Arbeitsbedingungen bei arabischen Fluglinien wie Emirates sind allerdings umstritten, zudem gilt in Dubai archaisch brutales konservatives islamisches Scharia-Recht, das nicht einmal ansatzweise den Standards moderner weltlicher Rechtsprechung genügt. Zur Menschenrechtssituation in den Vereinigten Arabischen Emiraten schreibt Amnesty International: "Die staatlichen Stellen begingen weiterhin schwere Menschenrechtsverletzungen, darunter willkürliche Inhaftierungen, grausame und unmenschliche Behandlung von Gefangenen, Unterdrückung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Verletzung des Rechts auf Privatsphäre.Gerichte fällten Todesurteile, und es gab Berichte über Hinrichtungen." Auf homosexuelle Handlungen stehen langjährige Haftstrafen.

